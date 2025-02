"Let’s Dance": SIE bekommt ihre eigene Show

Sandra ist im Fernsehen kein unbekanntes Gesicht. Bereits 2021 war sie in dem Joyn-Format "#offline im Wald" zu sehen. Im vergangenen Jahr nahm sie an der vierten Staffel von "7 vs. Wild" teil, musste die Sendung jedoch aus gesundheitlichen Gründen bereits nach einer Woche verlassen. Nun stellt sich Sandra einer neuen Herausforderung: "Let's Dance". Diese Teilnahme ist zugleich eine großartige Werbung für ihr eigenes Format "Luca vs. Sandra", das bald RTL+-Premiere feiern wird!

Eigene RTLplus-Sendung für SelfieSandra

Für ihre Show sind derzeit drei Folgen auf RTL+ angekündigt, wobei die erste Episode am 7. März 2025 erscheint. Damit bleibt Sandra der RTL-Familie treu, denn auch ihr Erfolgsformat Dick & Doof wird seit 2023 im Auftrag von RTL+ produziert.

