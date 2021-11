Enissa Amani: Haftbefehl! Ihr drohen 40 Tage Haft

Hintergrund für den Haftbefehl ist ein Social Media Posting in dem Enissa einen Mitschnitt einer Rede des AFD-Politikers Andreas Winhart aus dem Jahr 2018 mit ihrer Community teilt und ihn in der Bildbeschreibung "DU ELENDER RASSIST" nennt und seine Aussagen als "Volksverhetzung" betitelt. Als sie den Politker dann noch einen "Bastard" nannte, zeigte dieser sie wegen Beleidigung an. Daraufhin wurde die 37-Jährige zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt. In einem Video auf ihrem Instagram Kanal macht die Moderatorin und Comedian nun ihrem Ärger Luft und erklärt, wieso sie lieber die Gefängnisstrafe von 40 Tagen auf sich nimmt als die Zahlung zu tätigen. Sie kann es nicht fassen, „dass in Deutschland 2021 ein Politiker mit einer solchen menschenverachtenden Aussage strafffrei davon kommt und meine Weigerung ein Protest ist“. Weiter brüstet sie sich: