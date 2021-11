Luke Mockridge: Nervenklink! Er kann einfach nicht mehr!

Jetzt wurde ihm alles zu viel! Nach neusten Angaben der "Bild am Sonntag" befindet sich der ehemalige Zuschauer-Liebling schon seit über einem Monat in einer Nervenklinik in Nordrhein-Westfalen. Grund für die emotionale Belastung ist der Hass den Luke durch die schweren Anschuldigungen im Netz erfuhr. Er sei laut einem Kumpel „psychisch komplett am Boden". Luke selbst fand schonmal klare Worte zu dem ganzen Hass den ihn online erreichte und nannte diese "eine Art Hexenjagd".