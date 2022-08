Ennesto Monté: Baby-Überraschung! "Ich wollte immer eine Tochter haben."

Ennesto Monté hat in seinem Leben für viele Schlagzeilen gesorgt. Ob seine vielen Frauen, die Penisvergrößerung oder Sex in einer Bank! Ja, der Star ist sicher kein Kind von Traurigkeit. Aktuell ist er in der Show "Sex Tape V.I.P." (ab dem 25. August 2022 immer donnerstags auf discovery+) zu sehen, in der er zusammen mit seiner (mittlerweile) Ex-Freundin Marry vor der Kamera Liebe macht.

Doch der 47-Jährige hat auch eine ruhigere und bodenständige Seite. Denn Ennesto ist auch Papa! Und er wünscht sich noch mehr Nachwuchs!