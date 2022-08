Bill Kaulitz über Zwillingsbruder Tom: Er wäre lieber Single

So offenbart der "Tokio Hotel"-Sänger nun bei "Inas Nacht", dass seiner Meinung nach er und Bruder Tom einfach im falschen Leben stecken. Bill erläutert über seine Ansichten: "Also ich suche ja schon immer einen Partner, das ist das Lustige. (…) Ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, desto weniger glaube ich daran, dass es vielleicht so ist. Ich habe das aber immer ins Universum gepackt. Und eigentlich ist das bei uns vertauscht." Er ergänzt: "Also Tom lebt eigentlich das Leben, was ich mir gewünscht habe, und ich lebe das Leben, was Tom eigentlich geplant hatte. (…) Und, ich glaube, wir haben das ins Universum irgendwie falsch abgeschickt." Hoppla! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf die Leben des Brüdergespanns werfen! Das Tom mit seiner Heidi deswegen jedoch unglücklich ist, ist absolut unwahrscheinlich! So ergänzt Bill: "Aber es ist auch alles gut so, wie es ist."

Ob Bill wohl noch den passenden Partner finden wird? Wir können gespannt sein! So lange scheint er als Single jedenfalls die gemeinsame Zeit mit Bruder Tom und Schwägerin Heidi in vollen Zügen zu genießen und freut sich über das Glück der beiden!