Ennesto Monte: Beziehung mit 2 Frauen! Die Situation spitzt sich zu

Ennesto Monte (49) machte in der Vergangenheit so einige Schlagzielen - und zwar nicht nur durch Trash-Sendungen. Er sorgte vor allem mit seinen Frauengeschichten für Furore. Mit Helene Fürst (50) zog er ins "Sommerhaus der Stars" und mit Danni Büchner (46) folgte eine Klatschgeschichte nach der anderen. Was viele nicht wissen: Ennesto ist eigentlich verheiratet und - mittlerweile wieder - mit seiner Frau Ines zusammen. Mit ihr hat er auch zwei Kinder. Sie ist aber nicht die einzige Frau an seiner Seite. Er hat auch eine Beziehung zu Marry. Und beide Frauen sind damit extrem unglücklich ...