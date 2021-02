Ennesto Monte: Er zeigt sich mit neuer Frisur

Der 46-Jährige zeigt sich aktuell in einem Video bei Instagram. An seiner Seite: Freundin Daniela Büchner. Doch der Blick der Fans fällt vor allem auf die Haare des Womanizers. Statt gegelter Igel-Frisur, sind die nämlich einfach nach hinten gekämmt.

Ein neuer Look, der Ennesto wirklich super steht. Die Haare wirken auch etwas kürzer als sonst. Verabschiedet er sich vielleicht sogar für immer von seinem Signature-Look?

Auch Freundin Danni scheint die Frisur zu gefallen, sie schaut ihn im Video immer wieder mit verliebten Augen an. Eines darf aber aber trotzdem nicht fehlen: Ein auffälliges Accessoire. Denn auch wenn die Haare von Ennesto in dem kurzen Video dem Normalo-Look entsprechen, darf die Sonnenbrille schön auffällig sein. Ein komplett langweiliger Look kommt für ihn eben nicht in Frage...