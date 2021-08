Ennesto Monté: Jetzt zeigt er erstmals seine neue Liebe

Via "Instagram" teilt Ennesto nun ein Bild mit seinen Fans, welches definitiv für mächtig Wirbel sorgt. Der Sänger ist nämlich dabei zu sehen, wie er mit einer unbekannten Lady vor einem Pool steht und ihre Hand hält. Dazu kommentiert er: "Nimmst du die Rose an". Zum Leidwesen seiner Community zeigt Ennesto das Gesicht der Beauty allerdings nicht. Fakt ist jedoch, dass dieser Post Ex-Freundin Daniela sicherlich einen tiefen Stich ins Herz versetzen wird! Schließlich betonte sie in der letzten Zeit des Öfteren, dass sie immer wieder unter Liebeskummer litt. Ob Ennesto sein Herz wirklich verschenkt hat und demnächst das Liebesgeheimnis auflösen wird, oder er sich mit seiner Community nur einen Spaß erlaubt hat? Wir können gespannt sein, wie es bei ihm weiter geht...