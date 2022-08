Ennesto Monte: Knast & Krebs - Erschütternde Familien-Beichte des TV-Stars

Den Verdienst der Sendung bekommt nämlich die Familie des Serben. "Meine Familie in Serbien hat große Probleme. Meine Mutter hat bereits ihre zweite Chemotherapie hinter sich, mein Bruder sitzt seit 15 Jahren im Knast und meine Schwester hat es sehr schwer mit vier Kindern", gesteht der 47-Jähríge im Gespräch mit Promiflash.

Deswegen will er sie mit dem Geld unterstützen. Ennesto selbst hat sich eine Karriere in Deutschland aufgebaut. Er ist nicht nur ein beliebter Gast im TV, stand schon im "Sommerhaus der Stars" oder bei "Naked Attraction" vor der Kamera, Sondern hat gerade auch einen Song auf den Markt gebracht, "Danke". Ein Song mit großer Bedeutung! "Ich möchte einfach daran erinnern, dass wir trotz schwerer Zeiten immer dankbar sein müssen. Es gibt so vieles, das wir als selbstverständlich ansehen, es aber nicht ist", erklärt er weiter.

Eines ist sicher: Ihm geht es besser als seiner Familie in Serbien - und deswegen ist es selbstverständlich das er hilft.

