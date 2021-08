Ennesto Monté nach Liebesdilemma: Jetzt packt er über Daniela Büchner aus

Nach der Trennung von Ennesto und Daniela machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Daniela mit ihrem Ex ein falsches Spiel gespielt haben soll. So behaupten böse Zungen sogar, Daniela habe Ennesto eiskalt für ihre Zwecke benutzt Doch was denkt Ennesto über diese haltlosen Behauptungen? Via "Instagram" verschafft der Realitystar nun Klarheit. In einer Fragerunde wollte ein neugieriger Follower nämlich wissen, ob Ennesto glaube, Danni habe von der Beziehung mit ihm profitiert. Ennestos Antwort darauf fällt eindeutig aus. So gibt er zu verstehen: "Um das noch mal klarzustellen: Keiner hat irgendwen benutzt. Weder hat jemand was davon verdient, viele denken, die wissen etwas, aber es ist falsch." Ehrliche Worte, die ein ganz neues Bild auf die Trennung von Ennesto und Danni werfen. Ob Ennesto seinen Fans damit wohl ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Wir können gespannt sein...