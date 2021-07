Daniela Büchner: Betrogen von Ennesto Monté - Jetzt kommt die öffentliche Abrechnung

Aber warum hat Vanja sich überhaupt in die chaotische On/Off-Beziehung ihres Verflossenen eingemischt? Vor allem, weil sie sich von ihm benutzt gefühlt hätte, erklärt sie im Gespräch gegenüber "Closer". "Er manipuliert Menschen zu seinen Gunsten. Ich möchte niemandem schaden, aber ich wollte und will mir nicht mehr vorschreiben lassen, was ich sagen darf und was nicht, weder von Ennesto noch von seinem Management."

Die Rache habe dann ja auch nicht lange auf sich warten lassen. "Mir zu unterstellen, ich sei psychisch krank, geht mehr als unter die Gürtellinie." Vanja ist wütend, aber nicht überrascht: Sie sei seine Lügen, Intrigen und Affären ja längst gewohnt. Als sie sich auf ihn eingelassen habe, sei sie in einer emotional schwierigen Situation gewesen. Doch kaum war er mit ihr zusammen, versuchte er sie zu bevormunden. "Er wollte mir alles Mögliche vorschreiben. Wie ich mich anziehe, welche Haarfarbe ich habe, was ich mit meinen Brüsten mache und so weiter."

Moment mal – das kommt uns bekannt vor. Denn auch Danni verwandelte sich, kaum war sie mit Ennesto liiert, äußerlich von der braven Mami zur Femme fatale in sexy Klamotten. Doch das scheint Ennesto nicht gereicht zu haben. "Ich weiß aus sicheren Quellen, dass er Danni betrogen haben soll", versichert Vanja, aber ohne konkrete Namen zu nennen. Sie hofft inständig, dass Daniela sich nicht noch mal von ihm bezirzen lässt, sondern ihn endlich endgültig abschießt: "Ich würde diesen Mann nie wieder zurücknehmen!"