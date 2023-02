Erdogan Atalay & Katja Ohneck: Ehe-Zoff! Jetzt fliegen die Fetzen

"Wir lachen viel, können aber auch wie die Kesselflicker streiten. Bei uns wird nichts unter den Teppich gekehrt. Da ticken wir sehr ähnlich", erzählt der 56-Jährige im Gespräch mit "Das Neue". Doch zum Glück vertragen die beiden sich auch immer wieder schnell!

Besonders wenn es um die Kinder geht, sind die beiden sich meistens einig. "Bei einem Thema verstehe ich keinen Spaß: im Straßenverkehr! Da fordere ich von meinen Kids höchste Konzentration. Mit Kopfhörern in den Ohren unaufmerksam über die Straße latschen, ohne auf den Verkehr zu achten, das lasse ich nicht zu", erzählt Erdogan. Da kann Katja sicherlich nur zustimmen!

Und auch in Zukunft muss Katja sich wohl keine großen Sorgen um ihre Beziehung machen. "Mit Anfang 20 war ich bereits beim Psychologen, weil ich so viel gegrübelt habe. Der Therapeut hörte sich alles an und kam zum Ergebnis: 'Sie sind einfach nur sehr selbstreflektierend'", erinnert Erdogan sich zurück. "Deshalb vermute ich, dass ich auch in keine Midlife-Crisis gerate." Ein Problem weniger!