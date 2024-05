Erfolgsserie "Dr. Nice": Quotenkrimi mit dem "Bergdoktor"

Im April letzten Jahres feierte "Dr. Nice" mit den ersten vier Folgen im ZDF Premiere. Und das mit Erfolg! Über 5 Millionen Menschen schalteten wöchentlich ein, um Dr. Neiss in Aktion zu sehen. Die Serie wurde zum großen Erfolg und so schnell um eine zweite Staffel verlängert. Am 5. Mai ging diese dann auch an den Start und verzeichnete immer noch hohe, wenn auch im Vergleich zu Staffel 1 etwas geringere, Quoten. So erzielte "Dr. Nice" erst am vergangenen Sonntag eine Zuschauerschaft von 3,71 Millionen.

Doch kann die Serie mit diesen Quoten mit der ZDF-Kultserie "Der Bergdoktor" konkurrieren? Schon seitdem bekannt wurde, dass ZDF eine neue Arztserie in der Herzkino-Rubrik des Senders plant, wurde gemunkelt, inwiefern "Dr. Nice" bald den "Bergdoktor" ablösen könnte oder vielleicht auch sollte. Doch bis jetzt scheint der Erfolg der Serie dafür einfach noch nicht auszureichen. Denn: Der "Bergdoktor" verzeichnet pro Folge immer noch knapp 2 Millionen mehr Zuschauer. Es bleibt also wohl abzuwarten, ob Dr. Neiss eines Tages den Kult-Arzt Dr. Gruber übertreffen wird.

Nicht nur außerhalb der Serie gewann Dr. Gruber viele Frauenherzen: