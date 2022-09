Eric Sindermann: Bitterer Seitenhieb gegen seine Ex Katha

Auf Instagram meldete sich der Reality-TV-Star bereits mehrfach mit kryptischen Zeilen zu Wort. Zuletzt schrieb er: "Wenn man betrogen wird, weiß man nicht, woran es liegt. Ich hätte drei Millionen Mal fremdgehen können. Ich finde es nur schade, wenn man versucht, mich finanziell komplett auszuziehen und alles kaputtzumachen, was ich mir hart aufgebaut habe." Wenn damit mal nicht seine Ex Katha gemeint ist. Auch jetzt scheint Dr. Sindsen wieder auf Angriff zu gehen und postete pünktlich zum Start der "Das Sommerhaus der Stars"-TV-Ausstrahlung einen vielsagenden Post auf Instagram.

Über das offizielle Bild der Sendung von sich und seiner Freundin Katha legt der Rapper nun einen hetzenden Smiley. Das Gesicht von Katharina Hambüchen ist darauf mit einem Hexen-Emoji verdeckt. Eine ganz klare Botschaft an seine Ex! Mit dieser frechen Aktion macht er sich jedoch nicht bei all seinen Anhänger beliebt. So lautet nur einer der Kommentare unter dem Post: "Sorry geht garnicht! Weder dein Verhalten noch das smiley. Ich finde das schon sehr respektlos und niveaulos". Doch auch das wird die TV-Bekanntheit wohl eher weniger interessieren.

Das Sommerhaus bedeutete für viele teilnehmende Paare bereits das Liebes-Aus. Wer sich noch nach der Show trennte erfährst du im Video: