„Edith und ich haben uns getrennt”, schreibt er geknickt. „Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt.” Was genau der Grund für die Trennung war, verrät das Ex-Traumpaar nicht. Eine Schlammschlacht wird es jedoch nicht geben. „Edith und ich bleiben ein Team, allein schon für unsere Kinder. Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste.”