Eric & Edit Stehfest: Trennung! Er bestätigt das Liebes-Aus
Was für ein großer Schock für die Fans! Eric und Edith Stehfest haben sich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen.
Hier war die Welt noch in Ordnung. Heute gehen Eric und Edith leider getrennte Wege.
Eric (36) und Edit Stehfest (30) sind viele Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Alle Höhen und Tiefen der letzten Jahre haben sie mit Bravour gemeistert. Doch jetzt hat das einstige Traumpaar einen Punkt erreicht, an dem es einfach nicht weitergehen kann. Wie der Schauspieler in seiner Instagram-Story verkündet, haben er und seine Liebste sich getrennt.
Eric Stehfest verkündet die Trennung von Edith
„Edith und ich haben uns getrennt”, schreibt er geknickt. „Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt.” Was genau der Grund für die Trennung war, verrät das Ex-Traumpaar nicht. Eine Schlammschlacht wird es jedoch nicht geben. „Edith und ich bleiben ein Team, allein schon für unsere Kinder. Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste.”
„Nähe fällt mir unheimlich schwer”
In der VOX-Sendung „Wo die Liebe hinfällt” hat Eric vor kurzem gestanden, dass Nähe ihm sehr schwerfällt. Besonders seine paranoide Schizophrenie, aus der er kein Geheimnis macht, soll in der Vergangenheit immer wieder für Distanz zwischen ihm und Edith gesorgt haben.
Eric begab sich in Therapie und ließ sich medikamentös einstellen. Ob der angerichtete Schaden nach all den Jahren zu groß war oder ob es vielleicht auch noch andere Probleme in der Beziehung gab, ist bisher nicht klar. Doch wer weiß … vielleicht öffnen die beiden sich bald und sprechen doch noch über das überraschende Liebes-Aus!
