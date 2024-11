Eric Stehfest: Emotionales Statement zu seinem Aus

In einem Instagram-Video erklärt Eric, wieso er die Entscheidung für richtig hält: "Ich war fest davon überzeugt, dass es bei diesem Kampf real um die Trennung geht. Es wäre (...) fahrlässig gewesen, mich in so einem Wahnzustand in den Ring zu schicken. Ich habe den Kampf gegen mich selbst nicht gewonnen."

Für Eric gibt es nämlich nichts Wichtigeres als seine Familie: "Meine Kinder und meine Frau sind mir das Wichtigste. Und gleichzeitig sind gerade mit meiner Frau die größten Ängste verbunden – und der größte Schmerz, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen könnte, als sie zu verlieren." Die nächste Zeit will Eric deswegen dafür nutzen, sich intensiv mit seiner Erkrankung auseinanderzusetzen, wie er erzählt.