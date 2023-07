Eric & Edith Stehfest: Tränen wegen Sohn Aaron! Das passiert wirklich hinter verschlossenen Türen

"Schon einige Jahre trainiere ich mit Aaron, lasse ihn Übungen machen, wo andere davon abraten würden. Wir haben beim Training zusammen geweint, geschrien vor Schmerz und gejubelt. Ich nenne ihn mit stolz meinen Trainer, weil Aaron stets bereit ist, seine Grenzen zu sprengen, um 'noch eine Schippe draufzulegen', wie er immer so schön sagt", erzählt Eric seinen Fans. "Ich liebe ihn an Tagen, an denen er nicht trainieren will, genauso wie an Tagen, an denen er zur Höchstform auffährt. Ich liebe seine Siege und seine Lernprozesse."