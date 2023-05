"Sommerhaus der Stars 2023": Teilnehmer, Start, alle Sendetermine

Ein Bauernhof in der nordrhein-westfälischen Einöde, acht krawalllustige Promi-Couples und 50.000 Euro Siegesprämie – das "Sommerhaus der Stars" öffnet auch dieses Jahr seine Pforten. Fans der RTL-Show freuen sich schon jetzt auf jede Menge Zoff, Lästereien und Skandale, wenn es für die Crème de la Crème der Reality-TV-Welt zum achten Mal um den Titel "Das Promipaar 2023" geht. In keinem anderen Format schlägt der Trennungs-Fluch so oft zu, wie im Bocholter Schreckenshaus – wir dürfen gespannt sein, welches der acht Promi-Pärchen ihm dieses Jahr zum Opfer fällt und wer am Ende in die Fußstapfen der "Sommerhaus der Stars" 2022-Gewinner Patrick Romer und seiner Freundin Antonia Hemmer tritt!