Ernst Jacobi: Der "Tatort"-Star ist tot!

Vielen wird Ernst Jacobi durch seinen Auftritt in Volker Schlöndorffs Grass-Adaption "Die Blechtrommel" bekannt sein. Außerdem war er in über 200 TV-Rollen zu sehen, u.a. im "Tatort", "Derrick" und "Sams in Gefahr". Auch seine Stimme bleibt unvergessen. 1953 sprach er den Disney-Helden Peter Pan im gleichnamigen Zeichentrickfilm. In den letzten Jahren wurde es immer ruhiger um Ernst Jacobi. Seinen letzten Auftritt hatte er 2017 in der TV-Serie "Polizeiruf 110: Nachtdienst".

Dieses Jahr sind bereits einige weitere prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Wer gestorben ist? Das erfahrt ihr im Video: