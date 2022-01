Ernst Stankovski: Der ZDF-Moderator ist tot!

Ernst begann seine Karriere am Theater. Er stand u.a. im Schauspielhaus Zürich, dem Residenztheater in München, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und dem Theater am Kurfürstendamm auf der Bühne. Er war außerdem in über 250 TV-Produktionen wie "Traumschiff", "Tatort" oder "Der Bulle von Tölz" zu sehen. Vielen Zuschauern wird der Österreicher jedoch als Quizmaster in der ZDF-Sendung "Erkennen Sie die Melodie?" bekannt sein. Von 1969 bis 1977 stand der dort vor der Kamera. "Ich hab' das eigentlich nicht gern gemacht", gab Ernst Jahre später in einem Interview zu. Er wollte lieber als ernstzunehmender Schauspieler in Erinnerung bleiben.

