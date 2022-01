Kathryn Kates: Die Schauspielerin ist tot

Ihre Karriere begann schon vor rund 50 Jahren im Theater. Später kamen auch kleine TV-Rollen dazu, bevor sie in Produktionen wie "Seinfeld", "Thunder Alley" und "Matlock" zu sehen war. Auch für "Lizzie McGuire", "Judging Army", "Law & Ordner: Special Victims Unit", "Shades of Blue" und "Rescue Me" stand die Schauspielerin vor der Kamera. Größere Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Orange Is the New Black".

2021 sind zahlreiche Stars von uns gegangen. Von welchen Promis wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: