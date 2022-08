Erol Sander & Caroline Goddet: Die ganze Wahrheit über ihre Ehe!

„Ich schäme mich für das, was passiert ist. Ich bin froh, dass meine Frau zu mir zurückgekehrt ist“, bekennt Erol im Interview. „Die Liebe hat gesiegt. Am Ende haben sich die Wogen geglättet, alles ist gut. Wir tanzen wieder gemeinsam durchs Leben!“ Eine große zweite Hochzeit, von der er noch von einem Jahr sprach, wird es allerdings nicht geben. „Wir sind uns einig geworden, dass das alles doch zu aufwendig ist. Was wir uns jedoch sehr gut vorstellen könnten, ist ein zweites Jawort in Las Vegas. Vielleicht machen wir das irgendwann.“