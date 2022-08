Massimo Sinató: Trauriges "Let's Dance"-Aus!

Sender RTL gab bereits vor einiger Zeit bekannt, die ersten Promis und Profis, die übers Parkett fegen werden, bekannt U.a. wollen René Casselly, Mathias Mester, Sarah Mangione und Janin Uhlmann das Publikum begeistern. Vor wenigen Tagen lüftete der Sender das Geheimnis um die letzten beiden Namen auf der Liste. "Let's Dance"-Tänzerin Regina Luca und "Dancing with the Stars"-Profi Dimitar Stefanin werden ebenfalls mit an Bord sein.