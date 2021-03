Erol Sander: Gewalt & Untreue - So fand er wieder zu seiner Frau

2020 überraschte die Nachricht über ein Liebes-Comeback von Erol Sander und seiner Frau Caroline Goddet. "Caro und ich sind einfach nur glücklich. Wir genießen unser Leben auf dem Land, in der Natur. Unsere Beziehung ist harmonisch, nach der Krise noch tiefer geworden", verriet der 52-Jährige der „Bild“. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Sohn Elyas leben Erol Sander und seine Frau am Starnberger See. Die neue Familienidylle in Bayern muss der Schauspieler nun verlassen, denn die Dreharbeiten zu „Let’s Dance“ finden in Köln statt. Dort muss er mit seiner Tanz-Partnerin Marta Arndt in der Show nicht nur das Publikum, sondern auch das Parkett zum Schmelzen bringen. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich aber, dass in dieser Zeit auch Herzen dahinschmelzen. Das könnte auch Erol Sander blühen, denn es wäre nicht das erste Mal, dass nicht nur beim Tanzen die Chemie stimmt…

Oh oh, bei "Let's Dance" fliegen ungewollt die Funken! Blüht das gleiche Schicksal auch Erol Sander und seiner Frau?