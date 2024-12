Erst Helene Fischer, jetzt Shirin David: Hat Netflix die Schnauze voll von deutschen Stars?

Die Entscheidung, das ursprüngliche Produktionsteam zu wechseln, kam nicht ohne Grund: Shirin war mit dem ersten Rohmaterial der Doku unzufrieden. In einem Instagram-Livestream erklärte die Musikerin, dass sie "genau weiß, wie ich mich sehen will". Sie bezeichnete sich selbst als "Mrs. Kontrollfreak" und betonte, dass sie stets großen Wert auf die Art legt, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird. "Ich habe gesagt, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht", ließ Shirin ihre Fans wissen. Ein deutliches Statement, das dazu führte, dass das gesamte Team ausgetauscht wurde. Dieser Schritt, so die Sängerin, habe sie rund ein halbes Jahr gekostet – und das nicht ohne Grund.