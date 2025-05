ESC 2025: Barbara Schöneberger durch IHN ersetzt!

Schulte ist im ESC-Kosmos kein Unbekannter. Der Singer-Songwriter nahm 2018 selbst am Wettbewerb teil und vertrat Deutschland in Lissabon mit dem emotionalen Titel „You Let Me Walk Alone“. Mit seinem Auftritt überzeugte er nicht nur das Publikum, sondern auch die internationale Jury – und sicherte sich am Ende einen beeindruckenden vierten Platz. Damit lieferte er das erfolgreichste deutsche Ergebnis seit dem legendären Sieg von Lena Meyer-Landrut (33) im Jahr 2010. Nun kehrt er auf die ESC-Bühne zurück – diesmal in einer neuen, aber nicht minder prestigeträchtigen Rolle.