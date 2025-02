Eskalation beim Dschungelcamp-Nachspiel: "Deine Frau hat mich angebaggert"

Das Dschungelcamp-Nachspiel, welches erst am Sonntag (23. Februar) um 20.15 auf RTL ausgestrahlt wird, wurde bereits am Mittwoch (19. November) aufgezeichnet. Doch einige Infos gibt es bereits vorab: Laut "Bild" soll es besonders zwischen Sportmoderator Jörg Dahlmann (66) und Ex-Zehnkampf-Star Jürgen Hingsen (67) knallen! Der Grund? Frauen!

Als den Kandidat:innen Szenen gezeigt wurden, die es bisher nicht an die Öffentlichkeit geschafft haben, ging das Drama los: Eine Szene zeigte Jürgen Hingsen, wie er im Halbschlaf eine abfällige Bemerkung über Jörg Dahlmanns Freundin Claudia machte. Seiner Meinung nach sei sie nur auf Aufmerksamkeit aus.

Das ließ Jörg nicht auf sich sitzen und griff Jürgen verbal an: "Jörg sagte sinngemäß zu Jürgen, wie er so etwas behaupten könne. Dessen Freundin Francesca haben doch ihn mal abschleppen wollen", so eine Quelle zu "Bild". Offenbar sei es bei einem Konzert von Howard Carpendale (79) dazu gekommen sein.