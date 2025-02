Lilly Becker: Das plant sie mit der Dschungelcamp-Gewinnsumme und der Gage

Für Lilly Becker (48) endet die Zeit im Dschungelcamp nach 17 Tagen mit der Dschungelkrone. Sie hat sich im Finale gegen Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Alessia Herren (23) durchsetzen können – und das mit Abstand. Die Voting-Ergebnisse, die RTL jetzt veröffentlicht hat, zeigen, dass Lilly von Beginn an auf Platz 1 stand. Der Sieg war ihr somit nie zu nehmen. Für sie brachte der Sieg aber nicht nur den Titel Dschungelkönigin 2025, sondern auch eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Nur was hat sie damit vor?

Für Lilly Becker hat sich das Dschungelcamp in jeder Hinsicht gelohnt. Sie konnte der Welt nicht nur zeigen, dass sie nicht nur die Ex von Boris Becker (57) ist, sondern hat auch in finanzieller Hinsicht abgeräumt. Schon vor ihrem Einzug wurde bekannt, dass Lilly die höchste Gage der Staffel einstreichen darf. Von 250.000 Euro war die Rede. Auf die kommt nun noch der Gewinn von 100.000 Euro on top – also insgesamt 350.000 Euro für 17 Tage Dschungel-Qualen. Nicht schlecht.