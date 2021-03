Estefania Wollny: Abnehm-Hammer - sie zeigt ihre schlanke Figur

Die Jeans sitzt eng am Bein, das schwarze Oberteil steckt in der Hose. Estefania Wollny zeigt sich bei Instagram in einem extrem figurbetonten Outfit. Und das zeigt vor allem eines: Sie hat offensichtlich abgespeckt.

Die Schenkel wirken schmaler, der Bauch flacher, die Taille ist gut zu erkennen. Ihre Kurven werden perfekt in Szene gesetzt. Das fällt natürlich auch den Followern auf.

"Hast du abgenommen?" oder "Abgenommen?", fragen sie sofort nach. Andere verteilen sofort Komplimente. "Siehst gut aus", "Tolle Figur" oder "Sieht echt super aus", kommentieren sie das Foto. Ganz zu schweigen von den vielen Herzchen- und Feuer-Emojis, die unter dem Post zu finden sind.