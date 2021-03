Estefania Wollny: Baby-Glück! Sie zeigt die süße Kugel

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die werdende Tante jetzt einen kurzen Clip, auf dem sie den Babybauch von Sarafina streichelt und schreibt dazu rührende Worte. "Meine beiden Wunder! Ich kann es nicht in Worte fassen, wie unendlich glücklich ich bin, euch bald im Arm zu halten. Ich liebe euch schon jetzt so unendlich sehr und liebe es, zu sehen, wie die Kugel eurer Mama immer größer und größer wird."