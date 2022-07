Estefania Wollny: Knallharte Abrechnung!

Estefania Wollny hätte sich so sehr gewünscht, dass es sich bei dem Vorfall um ein Missverständnis handelt und sie gar nicht reagieren muss. Doch leider ist es nicht so.

Sie habe zu viele verschieden Ausreden gehört, mit denen sein Lachen gerechtfertigt wurde. Das sei einfach nicht glaubhaft. "Es war eine Live-Sendung und da gab es keinen anderen Grund weswegen er lachen konnte, außer meine Anmoderation", erklärt die 20-Jährige. Sie habe gehofft, dass er sich entschuldigt und sagt, dass es nicht so gemeint war. Doch Stefan Mross ignorierte sie.

"Sowas finde ich wirklich schade. Er ist ein erwachsener Mann und das ist das mindeste, was man in so einer Situation tun kann", so Este weiter. Er habe sie nicht einmal begrüßt! "Ich fand das Verhalten nicht wirklich professionell!"

Estefania Wollny verrät aber noch mehr: Denn Stefan soll sie auch vor den anderen Künstlern links liegen gelassen haben. Alle wurden fröhlich abgeklatscht, als sie auf die Bühne kamen - zur Begrüßung und auch zum Finale. Nur die Tochter von Silvia Wollny wurde auch hier ignoriert. "Es ist diskriminierend, wenn man mit allen Künstlern auf der Bühne steht und dann so etwas meint mit einer einzigen Person zu machen", beklagt sich der TV-Star.