Estefania Wollny: Mager-Schock! Große Sorge um die 19-Jährige

Estefania Wollny hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Die 19-Jährige zeigt sich in den sozialen Netzwerken schlank wie nie zuvor. Auf ihrem neusten Bild posiert sie in einem engen Top und einer stylischen Jeans. Das Gesicht wirkt deutlich schmaler, der Bauch ist flach und auch die Beine haben deutlich an Umfang verloren. Doch neben all den Komplimenten mischen sich immer mehr kritische Kommentare unter die Posts...