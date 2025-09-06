präsentiert von
Sie verlor fast ihr Leben

Esther Schweins: Schlimmes Trauma! Es verfolgt sie bis heute

Esther Schweins ist bei einer Naturkatastrophe fast ums Leben gekommen. Auch heute verfolgt sie das Trauma noch …

Esther Schweins hat die Hand unter dem Kinn und blickt in die Ferne. - Foto: IMAGO / photothek

Esther Schweins hat die Hand unter dem Kinn und blickt in die Ferne.

© IMAGO / photothek

VonInTouch Redaktion
Uhr

Es sind Stunden, die sich wie ein ganzes Leben in ihre Seele eingebrannt haben – und die sie nie vergessen wird. Weihnachten 2004, Sri Lanka: Gemeinsam mit ihrer Mutter erlebt Schauspielerin Esther Schweins (55) den verheerenden Tsunami. Beide überleben. Aber seit diesem Tag ist nichts mehr wie zuvor. “Am Meer die Augen schließen – das kann ich bis heute nicht”, gesteht Esther gegenüber “Neue Post” auf Mallorca treffen. Seit 2008 lebt sie auf der Baleareninsel. “Über eine Freundin bin ich hierhergekommen und habe diesen Ort gleich als wohltuend empfunden. Ich habe das Wasser im Blick, lebe aber ruhig im Landesinneren, auf einer Anhöhe”, erzählt sie.

Die Baleareninsel ist ihr Therapie-Ort

Esther muss den Horizont sehen, beobachten, ob alles in Ordnung ist. Zu groß ist die Angst, noch einmal von einer Naturgewalt überrascht zu werden. Und doch: Ganz losgelassen hat sie das Meer nie. Im Gegenteil – langsam ist es zu einer Art Verbündetem geworden. “Es ist fast wie eine mütterliche Freundin”, sagt Esther leise und erklärt: “Mallorca ist für mich mein Therapie-Ort. Sri Lanka war es zeitweise auch, weil ich nützlich sein konnte.”

Sie gründete nach dem Tsunami Hilfsprojekte. “Aber hier auf der Insel habe ich gelernt, Wasser um mich herum zu haben und trotzdem wieder Boden unter den Füßen zu finden.” Das Meer bleibt für den TV-Star bis heute Bedrohung und Heilerin zugleich. “Vielleicht ist es wie mit einer Wunde, die einem ein Mensch zufügt”, überlegt sie. “Insgeheim wünscht man sich, dass genau dieser Mensch sie auch wieder heilt.” Das Wasser hat ihr fast das Leben genommen – und schenkt ihr heute die Kraft, weiterzugehen.

