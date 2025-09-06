Esther Schweins: Schlimmes Trauma! Es verfolgt sie bis heute

Es sind Stunden, die sich wie ein ganzes Leben in ihre Seele eingebrannt haben – und die sie nie vergessen wird. Weihnachten 2004, Sri Lanka: Gemeinsam mit ihrer Mutter erlebt Schauspielerin Esther Schweins (55) den verheerenden Tsunami. Beide überleben. Aber seit diesem Tag ist nichts mehr wie zuvor. “Am Meer die Augen schließen – das kann ich bis heute nicht”, gesteht Esther gegenüber “Neue Post” auf Mallorca treffen. Seit 2008 lebt sie auf der Baleareninsel. “Über eine Freundin bin ich hierhergekommen und habe diesen Ort gleich als wohltuend empfunden. Ich habe das Wasser im Blick, lebe aber ruhig im Landesinneren, auf einer Anhöhe”, erzählt sie.