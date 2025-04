Eva Benetatou: Jetzt wird sie auch noch von Lisha Savage zerlegt!

Lisha, bekannt für ihre direkte Art, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Eva, Eva, Eva! Was bist du doch für eine kleine...? Ich habe mich noch nie in Menschen getäuscht und heute (nach fünf Jahren) weiß ich, warum ich dich so verabscheut habe im Sommerhaus!“ Sie betont, dass ihr damaliger Umgang mit Eva keineswegs übertrieben gewesen sei: „Heute weiß ich, du warst es nie wert, dass man dich besser hätte behandeln sollen. Dein Karma wird dich einholen, Alf.“ Außerdem wirft sie Eva vor, wenig Stolz und Ehre zu haben: „Eine Ehe zerstört, nur weil dich niemand heiraten will.“