Eva Benetatou: Bestätigt! Sie hatte eine Affäre mit Serkan Yavuz

Jetzt ist es raus! In ihrer Instagram-Story meldete sich Eva Benetatou höchstpersönlich nach den Fremdgeh-Vorwürfen zu Wort. Die einstige Bachelor-Kandidatin bestätigt die Affäre mit Serkan Yavuz über die seit einiger Zeit spekuliert wurde. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir", gibt sie zu. Der Fehltritt hätte sich in der Nacht ihres Geburtstages im letzten Jahr ereignet. In einer Situation, in der sowohl sie als auch Serkan sich in emotional belastenden Situationen befunden hätten.

"An diesem Abend kam einfach alles zusammen. Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt. [...] Auch Serkan war emotional angeschlagen – und ich habe einen Moment zugelassen, den ich heute zutiefst bereue. Es war kein geplanter Schritt, keine Affäre, kein bewusstes Handeln – sondern ein schwacher, menschlicher Moment, den ich mir selbst am meisten vorwerfe", erklärt Eva ihr Handeln.