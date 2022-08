Eva-Maria Hagen: Die Schauspielerin ist tot

Die herzzerreißende Neuigkeit bestätigt Nina Hagen nun gegenüber "Bild". "Am 16. August 2022 hat unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen und ist uns in die ewige Heimat vorausgegangen. Wir trauern voller Sehnsucht, in Liebe und Dankbarkeit", heißt es in dem Statement.

Und nicht nur die Familie ist in großer Trauer. Auch die Fans weinen um den Star. Denn Eva-Maria Hagen gehörte zu den ganz Großen...