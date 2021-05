Evelyn Burdecki: Beautyschock! Diese Bilder sind ganz schlimm

Aber diesmal geht Evelyn mutig in die Offensive: "Mich hat's voll erwischt", ließ die Influencerin ihre knapp 700 000 Instagram-Follower wissen – und hielt ihren Kussmund samt Pusteln offen in die Kamera! Abdecken lässt sich das Hautproblem kaum, dabei hat Evelyn doch große Pläne: "Morgen drehe ich in Köln eine ganz tolle Show. Und jetzt das!", jammert sie. Oh weh, da muss die Blondine diesmal wohl noch ein bisschen dicker auftragen als sonst…

Und es kommt noch übler, denn Evelyns Haut hat noch weitere fiese Stressreaktionen auf Lager! Roten Flecken zum Beispiel: "Meistens im Dekolleté", so Evelyn. "Das kommt von der Aufregung." Wie nervig! Und dann sind da ja auch noch die Lockdown-Pfunde, die Evelyn sich in den vergangenen Monaten angefuttert hat … Zum Glück bleibt die TV-Blondine trotz Fusselhaar, Speckröllchen und Lippenleid cool: "Solche Dinge sind doch total normal. Da leiden auch Millionen andere Menschen drunter", meint sie. Bei ihren Fans sammelt sie mit so viel Offenheit jedenfalls nur noch mehr Sympathie-Punkte: "Super, dass du dich so zeigst", heißt es in den Kommentaren. Und ein Fan versichert: "Ich würde dich sogar so küssen!"