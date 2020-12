Evelyn Burdecki: Neuer Freund & Baby-Hammer! Jetzt packt sie aus

Evelyn ist momentan Single. Doch selbst wenn sie eines Tages wieder einen Mann an ihrer Seite hat, will die Blondine das nicht an die große Glocke hängen. "Sollte ich einen Mann kennenlernen, der nicht bekannt ist, würde ich ihn erstmal nicht zeigen“, offenbart sie jetzt bei "Stadt Land BILD". "Das würde ich auch nicht machen, wenn ich heiraten würde oder schwanger wäre. Ich bin der Meinung, dass man nicht alles zeigen muss."