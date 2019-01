Evelyn Burdecki sorgte in der Vergangenheit mit einem Flirt mit Leonardo DiCaprio für Schlagzeilen. Was lief wirklich zwischen ihr und dem Hollywood-Star?

„ "-Kandidatin hatte bisher einfach kein Glück mit den Männern. "Bachelor" gab ihr gleich in der ersten Nacht der Rosen einen Korb. Mit Ex Domenico De Cicco, den sie bei " " kennenlernte, war kurz nach der Ausstrahlung wieder Schluss. Aktuell ist die süße Blondine Single. Doch an Angeboten von Männern mangelt es nicht. Sogar -Star hat ihr schon schöne Auge gemacht...

Evelyn Burdecki: Das lief wirklich mit Leonardo DiCaprio

Im Mai lernte sie den 44-Jährigen im „Gotha Club“ in Cannes kennen. "Wir hatten eine Partynacht. Er war im Club die ganze Zeit neben mir und meiner Freundin und hat uns angeflirtet", erzählte sie der "BILD"-Zeitung. An seiner Seite war der Schauspieler Vincent Laresca. „Vinnie hat uns an die Hand genommen und Leo vorgestellt. DiCaprio meinte dann: ‚Kommt, wir feiern bei mir noch eine After-Party.‘“ Drei Tage blieben sie in der Villa des Superstars. „Wir haben die ganze Zeit getrunken, er hat uns seinen teuersten Whisky eingeschenkt. Dazu haben wir Zigarren geraucht.“ Unter den Gästen sollen auch Mega- wie und gewesen sein.

Dschungelcamp 2019: Liebes-Schock für Evelyn Burdecki

Lief da etwas zwischen dem Oscar-Preisträger und dem -Sternchen? "Nein, ich fand ihn nicht so hübsch wie im Fernsehen. Er war ein bisschen dick und ungepflegt", versicherte Evelyn. Stattdessen knutsche sie lieber mit seinem Kumpel Vincent Laresca.

Kommt es im „Dschungelcamp“ zur großen Aussprache zwischen Evelyn und Domenico?

Mal sehen, welche Männergeschichten Evelyn am Lagerfeuer noch auspackt. Denn auch über Ex sind noch einige Fragen offen. Sie trennte sich im August von ihm, weil er mit einer anderen Frau ein Baby erwartete. Er beteuerte, dass er Evelyn während der Beziehung niemals betrogen hätte. Das Baby sei schon vor seiner Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ entstanden. Doch sie wollte ihm die ganze Geschichte nicht abkaufen. Wer hat Recht? Und werden sich die beiden wieder versöhnen?

Mehr dazu ab heute Abend bei „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“ um 21:15 Uhr bei . Danach täglich um 22:15 Uhr.