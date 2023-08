Evelyn Burdecki: Emotionale Beichte! So hilft Papa ihr auch nach seinem Tod

"Es war eine schreckliche Zeit für uns alle", erinnert sich die Entertainerin im "Closer"-Talk. "Meine Mutter wäre damals ebenfalls fast gestorben. Ich bin unendlich glücklich, dass es ihr heute wieder so gut geht." Evelyn verbringt viel Zeit mit Mama, lebt aktuell sogar unter einem Dach mit ihr, weil sie noch immer keine neue Wohnung gefunden hat. Als Single gar kein Problem – aber was, wenn doch mal wieder ein Mann ins Leben der Blondine treten sollte?

"Den nächsten Kerl möchte ich gerne im wahren Leben kennenlernen", sagt Evelyn. "Vom Dating im TV oder Internet habe ich erstmal genug." Ihre Bekanntheit sei Fluch und Segen zugleich: "Natürlich treffe ich viele Männer! Die, die mich kennen, stecken mich oft sofort in eine bestimmte Schublade. Die, die nicht wissen, wer ich bin, googeln mich direkt und sind dann oft abgeschreckt … Dating in Zeiten vor dem Internet war definitiv leichter." Jetzt soll ihr toter Papa die Sache regeln: "Ich gehe oft an sein Grab und rede mit ihm. Ich bitte ihn: ,Papa, besorg mir ‘nen vernünftigen Mann!‘ Ich glaube fest daran, dass es bald passiert und dass mein Papa vom Himmel aus auf mich aufpasst!"