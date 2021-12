Evelyn Burdecki: In tiefer Trauer! "Habe mir die Seele aus dem Leib geschrien"

"Mein Vater, der immer fröhlich und gesund war, wurde aus meinem/unseren Leben gerissen und man stellt sich immer die Frage: Warum Papi? Er war doch immer zu jedem nett, ob es Menschen oder Tiere waren", berichtet die 33-Jährige. "Papa du bist und warst für mich der stärkste, der größte und der liebste Mensch der Welt. Ich werde dich für immer lieben. Ich wollte dir noch soviel von der Welt zeigen und mit dir erleben, die Enkelkinder wollte ich dir auch noch schenken."

Evelyn und ihre Geschwister haben sich fest vorgenommen, nun stark zu sein, um ihre Mutter in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Ihr Appell an ihre Fans: "Bitte, bitte passt auf euch und eure Eltern auf, erst recht in dieser Zeit wo keiner weiß, was morgen ist, egal ob ihr mit ihnen Streit habt oder weit weg wohnt, verbringt viel Zeit mit ihnen. Ohne eure Eltern wärt ihr nicht auf der Welt, vergeudet eure Zeit nicht mit dummen Sachen, die Zeit gibt euch keiner wieder!"

Von diesen Stars mussten wir uns 2021 für immer verabschieden: