Evelyn Burdecki: Jetzt redet sie über ihren Freund

"Also ich würde sagen, natürlich gibt es da viele, aber irgendwie war noch nicht der Richtige dabei. Ich habe natürlich auch dann ab und zu mal ein Date, aber habe mir auch wirklich überlegt, wenn ich dann weiterdate, dann muss es auch so ein bisschen jemand sein nicht zum Spielen, sondern wirklich was Ernstes", offenbart Evelyn in der "MDR"-Talkshow "Riverboat". Sie ergänzt: "Da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf. Spielen war früher so mit 20, 25, aber, ich glaube, mit 32, da muss man auch so langsam versuchen, so in die richtige Richtung zu kommen, wenigstens ansatzweise." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Innerste von Evelyn geben. Ob die Beauty uns in der nächsten Zeit wohl mit einem Partner an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...