Evelyn Burdecki: Pech in der Liebe! Platzt ihr großer Traum vom Baby-Glück?

"Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann würde ich mir von ganzem Herzen wünschen, dass er dieses Bereitsein mit mir teilen würde", sagt Evelyn zu RTL bezüglich ihres Kinderwunsches. Um Mutter zu werden, hätte sie gerne einen Partner an ihrer Seite, gibt aber zu: "Natürlich hat man auch schon mal über die künstliche Befruchtung nachgedacht. Ich würde es machen." Sie hofft aber weiter, dass ihr "Mr. Right" doch auftaucht. Denn bisher hatte Evelyn nur Pech in der Liebe: Beim "Bachelor" 2017 flog sie in der ersten Runde raus und auch bei ihrer Datingshow "Topf sucht Burdecki" gab es kein Happy End.

Dass ihre biologische Uhr tickt, macht dem "Reality"-Star Angst: "Ich habe noch keine Familie, ich habe noch nicht meine Träume erlebt oder bekommen, was ich plane. Das macht mir den Druck. Umso älter ich werde, umso mehr habe ich Druck." Denn Evelyn ist ein absoluter Familienmensch, kaufte ihren Eltern sogar ein Haus. 2021 starb ihr Vater Klemens Burdecki († 76). Deshalb wohnt sie jetzt auch wieder bei Mama Teresa.

Man mag ihr wünschen, dass sie morgen den Richtigen findet. Vielleicht ja beim Einkaufen im Schuhgeschäft …