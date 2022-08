Evelyn Burdecki: Nahtod-Erlebnis vor laufender Kamera! Sie setzt ihr Leben aufs Spiel

Evelyns Atmung setzt aus

Wie schrecklich! Was war passiert? Um einem ihrer männlichen Anwärter zu imponieren, wagte sie kürzlich einen riskanten Fallschirmsprung. Alles schön und gut, gäbe es da nicht ein klitzekleines Problem. "Keiner hat gesagt, dass man besser mal den Mund zumachen sollte. Also habe ich den Mund viel zu weit aufgerissen und keine Luft mehr bekommen", erinnert sich Evelyn an das Erlebnis. Rund 3000 Meter über dem Erdboden spürte sie, wie sich ihre Kehle zuschnürte – Panik stieg in ihr hoch.

Fragen über Fragen rauschten urplötzlich durch ihren Kopf: Werde ich dieses Wagnis überleben? Werde ich jemals meine Familie wieder in die Arme schließen können? Allein der Gedanke an diesen fürchterlichen Moment lässt sie noch heute erschaudern. Evelyn hat den gefährlichen Sprung überlebt – zum Glück! Ganz schön mutig, die Fernseh-Lady! Um die große Liebe zu finden, schreckt die gebürtige Polin vor nichts zurück. Evelyn hat eben nur ein Ziel: sich endlich wieder verlieben, heiraten und Kinder bekommen. "Ich bin jetzt 33 Jahre alt und meine Uhr tickt, da ich unheimlich gern eine Familie gründen möchte", so die Düsseldorferin. Also liebe Herren, Hand aufs Herz: Bei solch einer taffen Frau sagt man doch nicht nein …

