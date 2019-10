Evelyn Burdecki: Peinliche Busen-Panne!

Eigentlich wollte nur ein heißes Nacktfoto von sich posten. Doch der Schuss ging gehörig nach hinten los! Die 31-Jährige bearbeitete ihren Busen so stark, dass ihren Fans beinahe die Augen aus dem Kopf fielen.

Peinliche Busen-Panne

Aufmerksamen Followern fiel natürlich sofort auf, dass Evelyn bei dem Foto nachgeholfen hat. „Die Hand ist verzerrt und der Arm zermatscht. Das Original ist sicher schön genug“ und „Evelyn, du brauchst keine Photoshop-Retusche“ feuern die Fans in den Kommentaren. Ups!

Und was sagt die Dschungelkönigin dazu? „Aus diesem Photoshop bin ich noch nicht so richtig schlau geworden, aber ich wollte meine Milchtüten nicht einfach ungefiltert auf loslassen. Na, das hat ja geklappt!“, erklärt sie gegenüber „Bild“. „Ich glaube, ich mache jetzt mal einen Lehrgang! Lieber so ein Fail als eine missglückte Brust-OP nach der Photoshop auch nichts mehr ausrichten kann. Aber nicht falsch verstehen, ich mag meine Milchtüten so wie sie sind, auch wenn sie nicht mehr so frisch und knackig sind, wie noch mit 18.“

