Evelyn Burdecki: Trauriges Geständnis! Sie hat große Angst

"Ich habe tatsächlich Angst, dass ich irgendwann zu spät bin in dem, was ich vorhabe, sprich Familiengründung und das ganze Private drumherum", offenbarte Evelyn Burdecki nun vor laufenden Kameras. Sie habe beruflich oft extreme Phasen, in denen viele wichtige private Dinge an ihr "vorbeigehuscht" seien, was sie rückblickend oft bereue und sich denke: "Wäre ich vielleicht mal lieber zu Hause gewesen und hätte diese tollen Momente genossen." Da kann man nur hoffen, dass die TV-Frohnatur künftig andere Prioritäten setzt und auch privat endlich ihr großes Glück findet...