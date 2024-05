Evgeny Vinokurov: "Let's Dance"-Comeback! RTL macht es offiziell

Egal, wie es ausgeht, Evgeny ist froh, dass er endlich wieder über das "Let's Dance"-Parkett fegen darf. Der Tänzer machte nämlich kein Geheimnis darauf, dass ihn sein Aus sehr getroffen hat. "Natürlich bin ich traurig, aber ich habe schon so viele Rückschläge anstecken müssen, dass ich auch dieses Mal schaffe. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich ein Teil der 'Let’s Dance'- Familie bleibe und vielleicht sogar in dieser Staffel irgendwo vorkomme", schrieb damals offen auf Instagram. Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ob er nach der "Profi-Challenge" auch bei der nächsten Staffel wieder am Start ist? Bisher ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Doch im Interview mit "InTouch Online" verriet er uns kürzlich: "Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit."

