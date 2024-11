Ex-Bachelor Andrej Mangold: Morddrohungen! Jetzt spricht seine Freundin über die schwerste Zeit

An die damaligen Geschehnisse erinnert sie sich noch genau. "Das, was er in dieser Zeit durchmachen musste, wünscht man wirklich niemandem. Beleidigungen, Morddrohungen und dieser Hass, der im Internet immer noch kursiert, sind absolut inakzeptabel", stellt Annika klar und sagt weiter: "Ich glaube, viele Menschen, die sich online stark fühlen, haben keine Vorstellung davon, welchen Schaden sie mit solchen Shitstorms anrichten können. Es gibt bereits tragische Beispiele dafür, wie Menschen durch Cyber-Mobbing an den Rand der Verzweiflung oder sogar in den Tod getrieben wurden."