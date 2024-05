Ex-Bachelor Sebastian Klaus: Im Liebesglück! Er spricht von seiner Freundin

Sebastian Klaus (36) machte sich in diesem Jahr im TV auf die Suche nach seiner großen Liebe. Als einer von zwei "Bachelors" datete er mehrere Frauen in Südafrika und entschied sich am Ende für Larissa (30). Allerdings wurde aus ihnen nach der Show leider kein Pärchen - Sebastian ging also trotz Riesen-Auswahl am Ende leer aus. Doch jetzt hat der Hamburger offenbar doch noch sein Liebesglück gefunden!