Ex-Bachelor Sebastian Klaus zeigt zum ersten Mal seine neue Freundin!

Premiere beim großen Show-Spektakel! Beim gestrigen Boxkampf von TV-Legende Stefan Raab (57) und Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) tummelten sich einige Stars und Sternchen, darunter auch die Bachelors Sebastian Klaus und Dennis Gries. Inklusive Begleitung!

Anfang des Jahres ging die Dating-Show "Der Bachelor" in die 14. Runde – und das sogar im Doppelpack. Bachelors Sebastian Klaus und Dennis Gries flirteten sich durch die Show, doch ersterer ging am Ende leer aus. Vorerst! Im August machte er publik, was Fans schon etwas länger vermuteten: Er ist vergeben, und zwar an eine Frau namens Jenny. Via Instagram verkündete er die frohe Botschaft mit einem Video: "Darf ich vorstellen: Partner in crime"